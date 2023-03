Para nadie es un secreto que cuando la reina Letizia conoció al rey Felipe no fue bien vista por la familia real, ya que venía con un pasado que no era aprobado por la realiza, divorciada y con padres divorciados, no eran las mejores cualidades para ser considerada por los padres de Felipe como la mujer de sus sueños.

Ciertamente la reina Letizia no era la candidata ideal, es por las razones anteriores que sus futuros suegros intentaran vetarla, pero lo que no imaginaron era que el rey estaba dispuesto a luchar por su amor y no permitiría que lo separaran, por lo que amenazó a sus padres con que abandonaría el palacio sino aceptan a su novia, decisión que aceptaron a duras penas.

Prueba difícil que vivió la madre de la princesa Leonor y la Infanta Sofía ya que los primeros meses y años no fueron fáciles para ella, pero una vez que se casaron empezó a notarse su control sobre el rey y comenzó su venganza por el trato que recibió. Fue ella quien inculcó a su esposo la idea de que Juan Carlos debía abdicar y después exiliarse y también lo apartó de sus hermanas por sus comportamientos incorrectos.

Pero según información aportada por un medio español, desde hace un tiempo, el rey Felipe cansado de sus manipulaciones se encontraría citando a escondidas con sus hermanas lejos de Zarzuela. Por lo que en varias oportunidades el padre de Leonor se escapa a escondidas de la reina Letizia y viaja solo a Madrid a reencontrarse con sus dos hermanas.

Y es que aparentemente el esposo de la reina Letizia, extraña mucho a sus familiares y por ello se atreve a engañar a su esposa para poder verse con sus familiares, y es que el rey fue criado muy unido a sus hermanas por lo que la prohibición de su mujer a sus parientes a Zarzuela hace que él actúe de esta manera, aun sabiendo que tarde o temprano se enterará y formará un gran escándanlo.

Por los momentos el rey Felipe continuará con sus extrañas salidas a escondidas de la reina Letizia al menos que ésta acceda y permita que sus familiares lo visiten en el palacio y termine de una vez con ese rencor.