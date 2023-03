Sarah Ferguson es una de las preocupaciones más grandes para la Familia Real, al menos en este momento. La ex esposa del príncipe Andrés se encuentra en plena presentación de su nuevo libro y ha causado algunos disgustos en la realeza, debido a sus polémicas declaraciones sobre la intimidad de la monarquía británica. Esta fue una de sus reflexiones más escandalosas sobre Meghan Markle.



Sarah Ferguson fue consultada por la actitud de la esposa de Harry, cuando aún pertenecía a la Familia Real. Ante esto, la ex integrante de la realeza británica explicó los posibles motivos por los que Meghan nunca encajó dentro de la monarquía. Según la percepción de Sarah, la ex actriz norteamericana no supo ganarse a la audiencia, lo que le trajo grandes complicaciones.





La ex esposa de Andrés de York dijo que a la ciudadanía británica nunca le agradó la actitud de Meghan Markle, porque siempre se mostraba demasiado seria. Además de esta polémica declaración, Ferguson agregó que una verdadera princesa no puede mostrar ese tipo de actitud, porque a nadie puede gustarle. Informa Voces Críticas



A su vez, señaló que en la crianza de sus hijas siempre les remarcó la importancia de mostrar buena cara y amabilidad. Sin embargo, y para evitar mayores problemas, Sarah Ferguson aclaró que no se dirigía directamente a Meghan Markle, debido a que no la conoce en profundidad y no sabe cómo es su personalidad realmente.





Para cerrar este incómodo momento, Sarah Ferguson optó por hablar de su amiga, Lady Di y expresó que la princesa estaría sumamente orgullosa del hombre en el que Harry se convirtió. Además, le dedicó unas palabras a los pequeños hijos de los duques de Sussex, señalando que son niños encantadores.



En cuanto a su experiencia dentro de la Familia Real, Sarah Ferguson hizo una revelación que sorprendió a todos. Pese a los terribles escándalos del príncipe Andrés, Fergie no dudó en asegurar que todos los momentos vividos dentro de la realeza británica fueron de pleno disfrute, como una especie de cuento ideal, donde ella pudo ser una verdadera princesa.