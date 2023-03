Como ya es de público conocimiento, el rey Carlos III y Camila Parker no son de los integrantes de la realeza más queridos en el mundo. De hecho son más bien odiados. Por ello, la Coronación, a tan solo dos meses de ser llevada a cabo, podría verse afectada.

El rey y la futura reina estuvieron de paso por la ciudad de Colchester recientemente reconocida como tal, donde debieron asistir a grandes ceremonias de patrimonio cultural. Una de ellas fue en el zoológico.

A la pareja real se le concedió el honor de bautizar a un animal que habría llegado hace poco tiempo al lugar: un rinoceronte blanco llamado Dara. “Espero que se convierta en un animal trascendente”, expresó Carlos III.

Pero llegar hasta esa ceremonia no fue fácil, ya que debieron enfrentarse a un gran grupo de manifestantes que los estaban esperando. Estos expresaron firmemente que Carlos III no los representaba como su rey en absoluto. De hecho, tenían pancartas que decían “no es mi rey”.

Además, querían hacerles saber que estaban en total desacuerdo con el excesivo gasto de dinero que produce tener una monarquía y que no los consideran soberanos del Reino Unido. Entre los manifestantes pudo verse a reconocidas caras de los medios, informa Voces Críticas.