El futuro de Kylian Mbappé en el PSG aún es incierto. Las versiones sobre una posible salida del francés cada vez son más fuertes y todo indicaba que las negociaciones con el Real Madrid estaban encaminadas.

Sin embargo, el ex jugador del AS Mónaco volvió a decepcionar al presidente del club español, Florentino Pérez, quien estaría furioso tras enterarse de una actitud del francés con la que traicionaría nuevamente al ‘Merengue’.

Si bien, aún no existe confirmación de que el delantero de la Selección de Francia no renueve con el París Saint Germain, la disconformidad de Mbappé con el equipo debido a promesas no cumplidas y los malos resultados que viene atravesando el plantel que dirige Christophe Galtier dejaría entrever que el francés podría terminar su vínculo con el PSG.

En ese contexto, el Real Madrid fue uno de los primeros en ponerse en contacto con Mbappé, incluso luego de que el delantero los haya traicionado hace algunos meses atrás, cuando estuvo a punto de firmar con el ‘Merengue’ y terminó renovando con el equipo parisino.

Sin embargo, Florentino Pérez dejó pasar esta situación y volvió a mostrar su interés en el francés ya que estaría dispuesto a pagar la exorbitante suma de dinero que vale el jugador. Según se supo, desde el equipo español le ofrecerían al club de París 200 millones de euros por el delantero. InformaVoces Críticas.

De todas formas, todo esto podría terminar en la nada misma ya que Feyza Lamari, la madre y representante de Kylian Mbappé, inició conversaciones con el Manchester United. En ese sentido, los ‘Diablos Rojos’ estarían interesados en incorporar al delantero en su equipo y pagar lo que haga falta por él, de aceptar esto, sería una nueva y gran traición del jugador del PSG hacia Florentino Pérez.