La reina Letizia logró posicionarse como una de las mejores reinas europeas esto es gracias a que Felipe VI se casó con ella, a pesar de que la Infanta Elena estaba en contra.

Elena es hermana de Felipe y primogénita de la reina Sofía y el rey Juan Carlos I, por ciertas cuestiones, no pudo heredar el trono español, le dio mucha indignación y rabia al ver que su trono fue ocupado por Letizia, alguien que no tiene sangre azul y no pertenece a ninguna familia de la realeza.

Sin embargo Letizia con sus encantos, buena presencia y la fluidez para hablar de forma muy correcta, logró enamorar a Felipe, el monarca quedó flechado ni bien la vio, más lo enamoró cuando la ex periodista no mostraba interés en el rey en ese momento.

En un primer momento fue Letizia que se resistía, no le fue para nada fácil a Felipe lograr conquistarla, sin embargo lo hizo, a pesar de que Elena siempre estuvo demostrando que la madre de Leonor y Sofía no era una mujer apta para ocupar un lugar tan prestigioso como lo es el de ser reina.

La infanta Elena no pudo con el determinante carácter de Letizia, esta última demostró que nadie es perfecto y mucho menos iba a aguantar que la menosprecien, ese fuerte carácter le llamó la atención a Felipe quien pensó que era la adecuada para ser su esposa, años después se casaron y luego heredaron el trono español, que pronto lo heredará la princesa Leonor, informa Voces Críticas.