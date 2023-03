La princesa Leonor está en el ojo de la tormenta. Su cuestionable carácter, que ha traído algunos problemas a los reyes de España, no le estaría permitiendo entablar buenos vínculos con sus compañeros de curso, en Gales. Según se supo, la heredera al trono español aún no ha hecho ningún amigo pero, además, causa rechazo entre sus pares.



No es la primera vez que circulan rumores sobre Leonor y su comportamiento. Desde que inició sus estudios en Gales, varios de sus compañeros habrían señalado que la hija de Felipe VI y Letizia es demasiado inmadura. Pero eso no es todo porque, en esta oportunidad, el periodista Jaime Peñafiel reveló algunos detalles más sobre su estadía en el UWC Atlantic College.





Según expresó Peñafiel, la princesa Leonor no ha tenido una muy buena actitud frente a sus nuevos compañeros. Pese a que lleva un buen tiempo residiendo en Gales, la hija mayor de los reyes de España no ha podido hacer amigos porque se ha mostrado sumamente arrogante frente al resto del grupo. Informa Voces Críticas



Lo cierto es que en el último tiempo, Leonor ha recibido mucha más atención, por parte de la prensa, de la que acostumbra. Su rol como heredera al trono la ha llevado a ser el centro de todas las miradas, por lo que su cuestionable actitud tendría que ver con esta nueva etapa en la que ahora se encuentra.





Aunque sus padres no se han manifestado al respecto, es sabido que Felipe VI y Letizia siempre están muy atentos al comportamiento de sus hijas. Sin embargo, la princesa Leonor recibe este tipo de críticas desde hace muchos años y nada ha hecho que la futura reina de España cambie su personalidad o su forma de vincularse con el resto de las personas.



Mientras tanto, la princesa Leonor continúa cursando sus estudios en Gales, siempre muy bien acompañada por el equipo de seguridad que la Familia Real le puso a disposición y haciendo viajes a España siempre que tiene la oportunidad, ya sea por compromisos con la realeza española o por alguna fecha que sea especial para su familia o sus allegados.