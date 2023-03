A tres meses de la consagración de Argentina en Qatar los campeones del mundo van brindándole entrevistas a TyC Sports. En esta oportunidad le tocó a Julián Álvarez, quien dejó varias perlitas de La Scaloneta y el Manchester City.

El cordobés fue muy sincero con su rendimiento teniendo en cuenta que a priori arrancaba como suplente de Lautaro Martínez. “El Mundial que hice superó mis expectativas”.

La Araña fue titular en el tercer partido por la fase de grupos ante Polonia, en el cual hizo uno de los goles. Desde ese duelo con los europeos no salió más del 11 inicial.

Julián revivió su gol de media cancha a Croacia

“Cuando la agarrás tan lejos del arco, no pensás que va a ser gol. Fui yendo hasta que me fue quedando ahí, con un poco de suerte, y adentro. Pasaron Rodri y Nahuel, pero la pelota no iba tan bien, y no vi el pase claro. Yo seguía derecho, me fue quedando, choqué y adentro. Que quede así, hermoso. Vale uno, como sea”.

La devolución a Messi por su doblete en semifinales

“Es un 90% de Messi y un 10% mío. Había que ir a abrazarlo a él. Festeja atrás del arco y yo voy ahí también porque era de él el gol”.

Primera perlita: la cábala del truco con el Chiqui Tapia

“Dos días antes de cada partido jugábamos en la pieza del Chiqui contra Dani el peluquero y Lucho Nakis. Siempre nos sacábamos una foto también. Antes de salir al estadio, en la charla técnica, bajábamos del ascensor con Enzo y siempre nos saludaba. Si pasábamos y el Chiqui no estaba, nos hacía volver”.

Segunda perlita: el fanatismo por Haaland, ¿y River?

“Desde que llegué me decía que él era de Boca, me hablaba de La Bombonera porque había estado con Balerdi en Borussia. Vamos a ver si lo cambiamos. Va a estar difícil pero vamos a hacer el intento”.