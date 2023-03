A poco menos de dos años de la salida de Lionel Messi del F.C. Barcelona, el presidente Joan Laporta se pronunció al respecto y explicó el verdadero motivo. “No tomaría la misma decisión pero la habría tenido que tomar“, dijo en el marco de una charla, en el Círculo Ecuestre de Catalunya.

“No me gustó que se fuera pero no tuve otra opción. La institución está por encima de todos. No teníamos ‘fair play’. Tengo la sensación triste. Tenía que escoger y elegí la institución“, se justificó.

A su vez, Laporta hizo mención a un posible regreso del astro argentino, cuyo vínculo con el Paris Saint-Germain vence el próximo junio. “No quiero hablar por respeto al jugador, que está jugando en el PSG. Lo de Leo no va de dinero, hablamos de un homenaje“, esbozó al respecto.

Incluso, contó que habló con Jorge Messi, padre y representante del mejor jugador de todos los tiempos. “Nos hemos visto. Lo felicité por Argentina. Hablamos del homenaje a Leo, que tiene un cariño extraordinario para el Barça“, aseguró.

Por último, reconoció que no tuvo contacto con Messi en la gala del FIFA The Best que se llevó a cabo en París pero que sí cruzaron miradas. Allí, el capitán de la Selección Argentina recibió un nuevo galardón.