La batalla entre Neymar y el PSG parece ponerse cada vez más hostil. El delantero no tiene la mejor consideración por parte de los directivos del club y lo sabe. Es por eso que habría tomado una decisión que complicaría a Messi y Mbappé.

Las actitudes de Neymar en los últimos tiempos no han caído bien en los altos mandos del PSG. A pesar de ser uno de los mejores jugadores del mundo junto a Messi y Mbappé, el brasileño no está teniendo una buena consideración.

En las últimas horas, se confirmó que será baja del equipo por lo que resta de la temporada. De todas formas, los medios en París ya hablaban de que PSG no querría que el jugador vuelva a jugar en el equipo. Esto por el funcionamiento que mostró sin él.

Ahora es Neymar el que tiene intenciones de complicar los planes de PSG. Al tener en riesgo de salida a Neymar, Messi y Mbappé. El brasileño era la opción que habían elegido los parisinos para buscar una venta o intercambio de jugadores en el próximo mercado.

Sin embargo, desde el círculo más interno del brasileño hablan de que “Ney” no tiene intención alguna de salir del equipo antes que termine su contrato en 2027. Esto no solo frustra los planes de usarlo como moneda de cambio. Si no que representa un problema estructural para PSG.

La salida de Neymar estaba pensada en un plan para reducir los grandes gastos salariales que tiene el PSG. Es por eso que si Neymar toma esa decisión, de no salir hasta 2027, el club deberá recortar otros salarios.