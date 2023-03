Luego de un verdadero raid de hechos de violencia en la ciudad de Rosario y sobre la investigación respecto al asesinato por la espalda de Máximo Geres, el nene de 12 años y la detención de tres personas en una casa luego de un allanamiento al encontrar un auto que coincide con las características del móvil con el que se trasladaban los asesinos, el Secretario de Seguridad Publica de Santa Fe, Marcos Romero indicó que “estamos trabajando junto a fiscal y esperamos el análisis de la justicia en cuanto al peritaje del auto para lograr mayores avances en la investigación”.

“Venimos trabajando muy duro con respecto al mapa de calor del delito junto a fuerzas federales”, confirmó el funcionario de seguridad quien resaltó el trabajo del Ministro de Seguridad provincial Claudio Brilloni: “Todos tenemos que trabajar al ritmo del ministro Claudio Brilloni”, dijo.

“Tenemos un ministro muy activo en lo operación que está en todo momento en la calle en medio de una realidad muy avasallante”, resaltó Romero.

Rosario tiene más de 150 búnkers detectados y que fueron informados a la Justicia

Según cuenta el Secretario de Seguridad en toda Santa Fe y puntualmente en Rosario la policía realizó un monitoreo de bunkers y dijo: “tenemos más de 150 bunkers” y confió que es “una información que está volcada a la Justicia Federal”, en tanto que “en la zona de la pueblada había uno identificado”.

En cuento al operativo de este lunes en Empalme Graneros Romero analizó la situación y dijo: “En seguridad dos más dos nunca es cuatro. La policía dejó que los vecinos tomaran cartas en el asunto, pero habría que ver qué cantidad de policías había en esos lugares y cuántos focos había abierto. Tenemos que analizar si el trabajo es correcto y si no lo es, tendrán que dar cuenta”.

Y agregó: “el gobernador hace rato que viene solicitando colaboración de fuerzas federales, con los policías de la provincia no alcanza, tenemos esta problemática y no queremos escudarnos en los delitos federales, pero se debe analizar en lo macro, Santa Fe es una zona de consumo y no de producción, tenemos un tránsito por el río como vuelos irregulares que no son controlados y esa problemática nos llega por controles de falta nación en estos delitos”.