El episodio fue en la esquina de Santa Fe y Virgen de la Merced. De acuerdo a la versión de las autoridades municipales, el taxista estaba estacionado en una zona prohibida y el agente le pidió la documentación. Al no tener el carnet de sanidad el inspector de tránsito le comunica que debe llevar el taxi al corralón.

Un agente municipal le pegó una trompada a un taxista

“El taxista se baja del rodado, tira de la moto al inspector y le arrebata la documentación”, dijo el subsecretario de Tránsito Enrique Romero. Ahí fue cuando reaccionó el agente municipal y golpeó al taxista que terminó con una fractura en el tabique.

En el video que se viralizó, el inspector se justifica diciendo que “cómo me va a tirar la moto. ¿Me tengo que dejar pegar?”. Me viene a tratar de coimero y me pega encima, me tira de la moto”.

El agente municipal, que sería boxeador, fue sumariado.