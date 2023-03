Uno de los mejores delanteros argentinos en Europa se baja de La Scaloneta, ya que aceptó jugar para España en la próxima Fecha FIFA. Se trata de Ezequiel Ávila.

El Chimy, atacante del Osasuna, oriundo de Rosario y nacionalizado español, es parte de la prelista del nuevo técnico Luis De la Fuente, el sustituto de Luis Enrique en La Roja.

🚨✅La EXCLUSIVA de @alexsilvestreSZ sobre el CHIMY ÁVILA, CONFIRMADA 🎙️Así reconocía el delantero de Osasuna su presencia en la prelista de Luis de la Fuente. pic.twitter.com/pBLlePwP4N Publicidad — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 7, 2023

“Estoy muy feliz de integrar la lista previa. Sigo trabajando día a día, no me desespero y, si me toca, estaré muy orgulloso de defender la camiseta de España”, aseguró el ex San Lorenzo en una entrevista con el diario Marca de Madrid.

España tiene dos partidos por la clasificación a la Eurocopa 2024. El primero en Málaga el 25 de marzo ante Noruega y segundo el 28 de marzo visitando Glasgow para enfrentar a Escocia.

Aún falta el recorte para conocer la lista definitiva, pero Chimy Ávila eligió vestir la camiseta española. “Es el país que me arropó y mi familia aprendió a vivir sin miedo”, explicó el jugador de 29 años.

La trágica muerte de sus familiares

En el 2020, Ávila sufrió la primera de las dos roturas de ligamentos en las rodillas. Días después de la operación se enteró junto a su familia que habían asesinado a su cuñado, la pareja y su hija en Rosario.

“Estaba con los pies en el sillón y nos llamaron para darnos la noticia de que habían matado a mi cuñadito, de 20 años, a su mujer y a la nena de un año. A los tres, con una metralleta, desde una moto. En el barrio. Me tocó despedirlos por una videollamada, con ellos en el cajón. La única que pudo viajar fue mi mujer, que tuvo que vestir a la sobrina de un año dentro del ataúd y a su hermano, claro”.

El relato de su barrio, Empalme Graneros, es más que fuerte: “Veo a muchos jugadores que se van a sus casas y están con sus amigos de la infancia. Yo no puedo ir porque no sabés si en cualquier momento te van a matar”.

“Mi familia siempre me dice:‘Quizás un día volvés al barrio y con el que te pegaste en un boliche hace diez años ahora está loco de la cabeza, drogado y te pega un tiro’. Por más que seas famoso o lo que sea. No hay códigos ni leyes”, agregó Ávila.