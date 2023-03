8M: en Tucumán coparon la Plaza Independencia

Las consignas en la marcha

“Los femicidios indígenas existen y no son noticia“, rezaba un cartel en la movilización. “No salen en ningún lado y existen en todo el norte. También existe el “chineo” que es una práctica común que no se la conoce tanto. Se le llama a cuando los patrones abusan y violan de las niñas de pueblos originarios. No se conoce y no se visibiliza. Es muy común en el norte, en Salta en las comunidades wichis pasa mucho con las mujeres“, explicó una joven.

Imagen de WhatsApp 2023-03-08 a las 18.43.54.jpg

“No somos histéricas, somos históricas”, sostenía una pancarta que exhibía una joven de 18 años que participa de la convocatoria. La mujer dijo que está presente “para luchar por lo derechos que nos faltan conseguir y para celebrar nuestra historia y todavía la que nos falta por escribir”.

Imagen de WhatsApp 2023-03-08 a las 18.44.35.jpg

