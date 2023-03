AETAT pide a Nación que cumpla con los subsidios

Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, en diálogo con LV12 explicó el origen del conflicto. “En condiciones normales o por propios fondos de las empresas no se pueden asumir los salarios en tiempo y en forma producto de las demoras de acreditación a las provincias de los fondos compensatorios nacionales. En lo que va del año no hemos recibido ni un solo centavo de compensación nacional no solo Tucumán sino todo el interior. Lamentablemente una vez más lo que firma con la mano, borra con el codo la Nación. Nos ignora, nos degrada, nos miente y pone en riesgo el servicio de transporte público”.

El empresario comentó que desde AETAT realizaron gestiones para que todas las empresas puedan asumir el costo del salario y puedan pagar el 100% de las remuneraciones.

Berreta explicó que reciben dos compensaciones tarifarias, una provincial y otra nacional. “En otras jurisdicciones reciben hasta tres porque los municipios importantes aportan también. La provincia cumple a rajatabla en tiempo y en forma y el de la Nación que hace dos meses que en este año nos acreditó una sola compensación”, sostuvo.

Jorge Berreta

Los costos del sector

El empresario detalló que, de todos los ingresos, compensaciones tarifarias (provinciales y nacionales) y lo que paga el usuario, los salarios y sus cargas sociales inciden directamente en un 55% y 65%.

Después hay entre un 20% a 30%, según la empresa y los kilómetros, de incidencia del combustible. “Esos son los dos costos más importantes del sector“, expresó.

image.png AETAT pide a Nación cumpla con las compensaciones tarifarias.

Salida al corto y largo plazo

Para Berreta hay dos cuestiones que el sector debe resolver. “Coyunturalmente en el plazo inmediato es que la Nación cumpla en tiempo y forma con lo firmado en paritarias”, dijo.

“Y la solución integral es que los poderes concedentes Nación, provincia y municipios tienen que sentarse a la mesa y les presentaremos los estudios técnicos para que los analicen y los corrijan y tienen que decir cuál es el real costo del transporte y quien lo va a pagar. Si hoy en día sumamos lo que aporta la Nación, lo que aporta la provincia y lo que paga el usuario, estamos muy lejos de la realidad”, agregó.

Centralización de recursos en el AMBA

El vicepresidente de AETAT consideró que la crisis en el transporte comienza con la centralización de los recursos en el AMBA. “En el Gobierno anterior nos quitan a todo el interior el gasoil subsidiado y el 75% de las compensaciones. Este Gobierno tampoco solucionó el problema, siguió con las mismas políticas en cuanto al transporte del interior, marginándolo, priorizando Capital Federal y el Gran Buenos Aires”, finalizó.

El transporte público funcionará normalmente este miércoles (lv12.com.ar)