La secretaria Reyes destacó que “tenemos la obligación social y política de aportar herramientas para el compromiso colectivo de eliminar discursos de odio, que vemos con preocupación su crecimiento y replica, que son hostiles y atentan contra los derechos de distintas comunidades y no podemos avalar estas prácticas y, porque entendemos que es una problemática que no tiene una sola respuesta y no involucra un solo actor convocamos a diferentes sectores para poner el tema en agenda y plantear las mejores estrategias”.

Por su parte el licenciado Gustavo Iovino indicó que “es una experiencia interesante para que participen los jóvenes, menores de 30 años” y agregó “No al odio, sí al diálogo, sí a la construcción colectiva de proyectos que nos lleven al bien común”.