Miss Grand Laraes un concurso de belleza, entre mujeres, que se realiza en Venezuela y cada año tiene una ganadora.

Sin embargo, este año hay un problema, debido a que una concursante confesó que se identifica como una persona queer.

La jóven se llama Alex Moreno y asegura que no es transexual, ya que nació como una persona femenina, sólo que quiere ser nombrada como él o ella, dejando de lado las diferencias.

Si bien, toda su vida se ha mostrado de ambos lados, tanto femenina o como un masculino, trata de mostrarse tal como es para ingresar a Miss Gran Lara, un conocido concurso venezolano de belleza.

Afirma que nunca se realizó operaciones para cambiar de género, por lo que puede definirse como una persona queer, que no tiene afinidad por ningún bando en la cuestión. InformaVoces Críticas.

También asegura que no es la favorita, ya que no tiene mucha experiencia en el mundo de las coronas. Sin embargo, dice que le hace frente a las críticas y trata de su participación no genera demasiado conflicto.

Por último, niega ser un hombre queriendo participar en un concurso femenino, ya que es una mujer que quiere ganar una competencia de mujeres.