El matrimonio del rey Felipe y la reina Letizia estaría en una gran crisis. Según trascendió en las últimas horas, el monarca tendría una relación paralela con otra mujer.

Según informa el medio Music Mundial fuentes cercanas al monarca indican que el rey seguiría pensando en Eva Sannum, su ex novia de hace mucho tiempo atrás. Ocurre tiempo después de casarse con la reina Letizia.

Mencionan que por no dejar ir a su verdadero amor, le habría sido infiel a la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía. A pesar de estos fuertes rumores, no podría iniciar una nueva relación por las dificultades que le presenta ser integrante de la realeza, pero esto no impediría que se vieran.

Por el momento se desconoce cómo reaccionó Doña Letizia a este rumor y si le llegó la información. Con el correr de los días es posible que se conozcan más detalles acerca de esta posible verdad, informa Voces Críticas.

Esta explosivo información podría generar un quiebre en el matrimonio real más consolidado del último tiempo. Además, el pueblo se vería debilitado por estas acciones lo que traería graves consecuencias.

El actual Jefe de Estado conoció a Eva Sannum en 1996 y se enamoró de ella. Su relación no prosperó a raíz de que ella no se acostumbraba a la vida real. Tras un fuerte momento en donde superó a su ex novia, conoció a Letizia en una fiesta que organizó Pedro Erquicia.