En las últimas horas, el PSG recibió la peor noticia sobre Neymar. Luego de sufrir una lesión que lo obligó a salir del campo de juego en el partido ante el Lille, el equipo parisino informó que el brasileño deberá ser intervenido quirúrgicamente y se perderá el resto de la temporada.

Para resturar los ligamentos de su tobillo, se consideró que la mejor opción era que el delantero brasileñodeba ser operado, sin embargo, la recuperación lo tendrá fuera de las canchas durante tres o cuatro meses, un duro golpe para el equipo parisino.

En ese contexto, Christophe Dugarry, un ex jugador de la Selección de Francia, impactó con sus declaraciones al referirse a la lesión de Neymar y asegurar que está “feliz” por lo sucedido.

Durante un programa radial, Dugarry sostuvo que “es una gran noticia que se haya lesionado” y expresó que es una oportunidad increíble para Christophe Galtier, ya que para él el plantel funciona mejor con tres mediocampistas y con Lionel Messi y Kylian Mbappé en el ataque. InformaVoces Críticas.

Además, a alegrarse de la lesión del jugador de la Selección de Brasil, Christophe Dugarry le agregó que encuentra insoportable ver a Neymar haciendo sus regates dentro del campo de juego y que ya no lo puede ver. “Me cansa, sin Neymar, será un equipo más equilibrado”, finalizó diciendo.

Las impactantes declaraciones del ex jugador de Francia dejaron al mundo del fútbol sorprendido, entre ellos, a Chrisopthe Galtier, quien debe cuidar de estas duras opiniones a sus jugadores y a Lionel Messi, quien no sólo es compañero de Neymar, sino también su amigo, y no le gustará nada enterarse de que alguien se pone contento con su lesión.