Erik ten Hag, técnico del Manchester United, tuvo la dura tarea de levantar al equipo tras la dura goleada ante el Liverpool en Anfield por 7-0. Ante esto, el neerlandés tomó una decisión más que interesante: obligó a los jugadores a ver los festejos de los Reds y criticó su actitud.

El medio The Mirror reveló que el estratega usó esto como una enseñanaza para que nunca más suceda. “Obviamente estaba furioso y les dijo que tenían suerte de subirse al autobús del equipo de regreso a Old Trafford y no tener que viajar de regreso con los fanáticos. Les advirtió a todos que si algo así vuelve a suceder, no habrá otra oportunidad para ellos y serán puestos en la Sub-21″, explayó el diario.

Luego, le habría dicho a los jugadores que esperarán más sesiones con el psicólogo del equipo, Rainier Koers, quien fue contratado por el DT hace algunos meses.

Ahora, los Red Devils deberán enfrentarse el próximo jueves por la ida de la Europa League ante el Betis, partido que será el regreso ante sus hinchas tras la goleada.