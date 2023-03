El rey Carlos III y la reina consorte, Camilla Parker, se preparan para protagonizar lo que será su histórica coronación. Pese a los escándalos y a los terribles inconvenientes que han tenido en la organización del evento, los reyes británicos se mantienen firmes en cada decisión que toman. Sin embargo, parte de la ciudadanía británica no duda a la hora de mostrar su descontento.



Carlos III ha esperado mucho tiempo por su coronación. Junto a su esposa, Camilla Parker, tienen la intención de que todo salga a la perfección; pero no ha sido fácil para ellos ocupar el lugar que la reina Isabel II. Una parte de la sociedad británica aún no acepta que la pareja sea la que esté al frente de la realeza y esto le produjo a los reyes de Reino Unido grandes problemas. Informa Voces Críticas





En su última aparición, el rey Carlos III y Camilla Parker fueron muy mal recibidos por las personas de su alrededor. Los reyes británicos visitaron una biblioteca en la ciudad de Colchester y se sorprendieron al ver a un grupo de personas que se organizaron para atacarlos. Aunque todo se mantuvo en gritos y algunos carteles ofensivos, Carlos III y su esposa Camilla lucieron muy incómodos ante la situación.



La razón que los motivó a visitar Colchester estaba relacionada con una causa que a Camilla Parker le despierta gran interés. La intención de la biblioteca local era fomentar la lectura en los más pequeños, algo en lo que la reina británica viene trabajando desde hace un tiempo. Pero las agresiones no le permitieron disfrutar del todo de esa experiencia.

A mixture of boos and cheers for the King and Queen Consort at Colchester Library. The numbers of protesters are small but we rarely saw this during the last reign. pic.twitter.com/a3jyuuEf44

— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 7, 2023