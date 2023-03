Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocido mundialmente en el mundo de la televisión, como Thalía es una destacada y brillante cantante, actriz y además empresaria que ha formado desde muy pequeña y que poco a poco logró apoderarse y conquistar el corazón del público por sus interpretaciones en importantes personajes en la televisión como “Marimar”.

Ahora el nombre de Thalía vuelve a ser el centro de noticias después de que circularan fuertes rumores que apuntaban que la relación entre ella y el millonario empresario Tommy Mottola estaba llegando a su final, noticia que generó inquietudes entre los seguidores de la artista quienes se sorprendieron con esta información.

La noticia que despertó dudas entre los internautas de la actriz de 51 años es debido a que nunca durmieron juntos y eso incomodaba al empresario, por lo que medios de la prensa acaban de filtras evidencias que aseguran que la pareja ya firmó su divorció después de estar 20 años de casados. Informa voces Críticas

Esta tremenda especulación que está rondando en su matrimonio con Tommy Mottola, la reveló una trabajadora de Thalía que confesó algunas intimidades que dejó mal parados a la pareja. Resulta que la ex empleada de la artista señaló que ellos no dormían juntos desde hace tiempo, ya que el magnate hasta tiene prohibido entrar al cuarto de la actriz, encendiendo los focos de que muy probablemente el matrimonio no está pasando por su mejor momento.

Sin embargo, ahora se han revelado pruebas que Thalía y el magnate ya firmaron el divorcio después de tantos años de matrimonio. Fue un conocido programa de televisión que afirmó que hubo una reunión de medios de comunicación en Miami, y muchos apuntaron que la reina de las telenovelas ya se había separado.

En ese sentido, Javier Ceriani presentador del programa, señaló que aún no puede acceder ni revelar las pruebas que confirman que Thalía y Tommy firmaron el divorcio, ya que en estos casos existe mucho dinero de por medio que intentarán ocultar la noticia de la mejor manera, sin embargo, la madre de Thalía ya fallecida, había sido la primera en aconsejar a su hija que no durmiera en la misma cama que el empresario, solo lo hiciera para tener intimidad.