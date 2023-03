El integrante de BTS, RM, brindó una entrevista en la que dejó algunas declaraciones sumamente inesperadas para sus millones de fanáticos. El artista surcoreano está en medio de la presentación de su primer álbum de estudio, de manera solista, por lo que ha dado algunas entrevistas en las que habló de todo.



El líder de la popular banda de K-Pop se refirió al gran éxito que han tenido como banda en los últimos años. Consultado por las razones que él considera que generaron una revolución dentro de la industria, RM está convencido que tiene que ver con la propuesta diferente que BTS vino a plantear en la música.





A su vez, RM habló de los primeros años que vivió junto al resto de los integrantes de BTS y señaló que las experiencias del pasado, que los llevó a compartir vivienda desde muy jóvenes y a pasar muchas horas del día juntos, los transformaron en una gran familia, algo con lo que todos están muy orgullosos. Informa Voces Críticas



También se refirió a “Índigo”, el álbum que está promocionando y se mostró alegre de que el público lo recibiera con tanto amor. El compositor surcoreano trabajó largos meses en su nuevo material solista y finalmente pudo presentarlo a principios del mes de diciembre del año pasado. Hasta el momento, su disco es un éxito rotundo, con más de 50 millones de reproducciones en YouTube.





En cuanto a los aspectos negativos de pertenecer a esta mega industria desde tan joven, RM no se guardó nada y confesó lo poco que le gusta que no lo reconozcan como una persona adulta, sino como una pieza más de un sistema, en este caso su banda BTS. Además, habló de sus ganas de volver al principio de su carrera musical, donde predominaba uno de sus géneros favoritos: el hip hop.



Por último, RM dejó una reflexión que dejó a más de uno de sus fans impactados. El cantante de BTS se mostró muy consciente de su rol dentro de la sociedad y sostuvo que él es solo un músico, por lo que considera que si llegara a morir, no sería una pérdida muy grande para la sociedad. Obviamente, miles de sus fanáticos se mostraron en contra de esta polémica postura.