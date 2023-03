Tini Stoessel fue al programa español La Resistencia,Rodrigo de Paul la acompañódesde la tribuna y sorprendieron con un regalo especial al conductor,David Broncano.

“Son divinos, me encantan, además la rompen afuera, pero ¿por qué las artistas pop no vienen a la televisión argentina?También quizás hay que hacer una autocrítica desde la televisión sobre por qué no vienen”, analizó el panelista.

Tras el escándalo que se produjo cuando salieron las primeras fotos juntos, los conflictos con Camila Homs-la ex de él- y las reiteradas versiones de crisis, ellos decidieron apostar al amor y ya llevan varios meses en pareja.

Una de las claves es que se apoyan mutuamente en sus compromisos laborales: ella fue un pilar fundamental en el Mundial de Qatar y él asiste a algunas de sus giras y presentaciones. En los últimos días,la acompañó a una entrevista en España, sin embargo, apareció en la transmisión y tuvo un picante ida y vuelta con el conductor.

La historia de amor entre el jugador delAtlético de Madridy la intérprete de “La Triple T” comenzó en medio de rumores e intercambios en las redes que finalmente confirmaron que entre ellos había algo más que solo “buena onda”. Si bien debieron superar varios obstáculos, como la distancia y sus abultadas agendas, y más de una vez estuvieron envueltos en posibles rupturas, lo cierto es que ellos lehicieron frente a todo y apostaron por su relación. Es hasta el día de hoy que se muestran juntos y muy enamorados.

Tini en La Resistencia fue acompañada por Rodrigo de Paul

Pero sin dudas, uno de los momentos más divertidos fue cuando le entregó al conductorDavid Broncanoun regalo muy especial y “bien argento”: le entregó la camiseta oficial de la selección argentina, con las tres estrellas y la frase“campeones del mundo”en la espalda. Sin embargo, Tini, lejos de llevarse todo el crédito, apuntó a las gradas y dijo: “Agradecele a Rodrigo que está ahí arriba”.

“Esto viene de parte de tu pareja, Rodrigo De Paul, que está ahí arriba”, aclaró el conductor mientras la cámara apuntaba al número 7, quien sonreía tímido mientras todos los aplaudían. A partir de ahí, los hombres tuvieron un divertido intercambio. El español le preguntó si él fue quien trajo la camiseta.“No, bueno, yo ayudé, pero el regalo es de ella, obvio”,le explicó el campeón.

Antes de retomar la entrevista con la cantante, el presentador le recordó a su público que“ese chaval que está ahí sentado como si nada es campeón del mundo”. Los aplausos no tardaron en volver a sonar y De Paul bajaba la cabeza pero sin ocultar la sonrisa. “Pero Rodri vente un día aquí a una entrevista normal de futbolista”, le ofreció Broncano. Él accedió, pero le aseguróque“no iba a llevar ningún regalo”.

Esta condición no le simpatizó mucho al conductor. “¡Le re podés traer un regalo!”, intervino Tini. Broncano redobló la apuesta y apeló a su patrimonio para insistirle:“Un regalo, qué te cuesta, que estás forrado, cabrón”. El estudio estalló en carcajadas de parte de todos los presentes, incluido el propio De Paul, quien aún estaba un poco colorado y se lo notó un tanto nervioso por la exposición. Finalmente, ambos llegaron a un mutuo acuerdo para hacer la entrevista, aunque solo el tiempo dirá si se concreta o no.

Rodrigo De Paul sigue de baja por lesión

El jugador argentino está en recuperación de la lesión que sufrió el pasado 22 de febrero. Se trata de una lesión muscular en el muslo izquierdo. Recién podría regresar a fines de marzo.