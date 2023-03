La colaboración de Shakira y Bizarrap, la Music Sessions #53, ha llegado a lugares inimaginables y se ha convertido en un himno para muchas mujeres. En el día de la mujer, Shakira y Bizarrap compartieron es sus historias un video que se hizo viral por una particularidad. Un niño en modo Piqué revolucionó las redes.

El video que compartieron la cantante de “Te Felicito” y el productor musical, es la de tres niñas y un niño. Las mujeres cantan a los gritos la mítica canción contra Gerard Piqué. El niño visiblemente ofendido se muestra molesto e indignados ante la acción de sus hermanas. El video fue subido por su padre y de inmediato se convirtió en viral. Los internautas vieron en él al pequeño Piqué, ofendido y dolido por la letra de la canción de Shakira.

El video fue compartido por el influencer Manu Romero quien muestra que mientras las niñas cantan emocionadas, el pequeño no quita la mirada de la ventanilla del auto, con gestos de molestias y enojo. Las niñas, por supuesto, no bajan su efusividad y alegría y siguen como si nada al ritmo de la canción de Shakira y Bizarrap. Aún más cuando ven la reacción del niño.

Mientras Romero no aguanta la risa, el pequeño en modo Piqué, como lo califica su padre, no puede ocultar su enfado y reacciona ante sus hermanas y le pide que no lo toquen. Que lo dejen tranquilo. Romero no puede contener la risa ante esa situación.

Por supuesto, los comentarios en Instagram no se hicieron esperar. Es que muchos vieron en el niño al pequeño Piqué. Fue tal la conmoción que causó que hasta el mismo Bizarrap lo compartió en sus historias y la etiquetó a Shakiraque tampoco dudó en compartirla en su historia.

Los que vieron la historia destacaron la ternura del niño que reaccionó molesto e irritado ante la canción. Tal como todos imaginan que pudo haber reaccionado el mismísimo Gerard Piqué ante tan despiadado ataque.