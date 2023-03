Desde hace unas semanas viene circulando fuertemente que Thalía y Tommy Mottola están pasando por una crisis matrimonial y que su matrimonio está a un paso del divorcio, eso se debe a un supuesto affaire del magnate con una cantante peruana y ha encendido las alarmas, de hecho, desde hace un tiempo, la pareja no comparte fotos ni videos juntos como solían hacerlo.

Este detalle fue muy notorio y no pasó por alto ante los seguidores de Thalía quienes de inmediato percibieron que ni el Día de San Valentín ninguno de los dos se dedicó a través de las redes sociales un emotivo mensaje como solían hacer años atrás, lo que llamó poderosamente la atención y comenzaron a rondar en la mente fuertes dudas sobre su relación.

Ante este crudo silencio los usuarios virtuales comenzaron a lanzar mensajes de aliento hacia la actriz mexicana, “La noticia es verdad”, “Te apoyamos”, “ Tú eres fuerte”, “Esto lo superarás”, comentarios que dejaron en la cuenta de la artista dudando la continuidad de la pareja. Informa Voces Críticas

Sin embargo, el empresario al caer la noche del 14 de febrero, el empresario musical compartió en su historia una foto de una cena familiar, sin embargo, se notó visiblemente que no parecen estar muy enamorados, ya que cada uno estaba en un punto diferente.

Ahora bien, si los rumores de engaño son ciertos, de seguro que Thalía tomará la mejor decisión, por lo que en caso de confrontar un divorcio la pareja deberá pagar una elevada suma de honorarios de un abogado, lo que corresponde a US$ 250 la hora., lo que significaría poner fin a un matrimonio legal, un divorcio se eleva a US$ 12 mil, solo en abogado, por lo que no queremos imaginar cuánto será la repartición de bienes.

Claro está, que ni Thalía ni Tommy les tomará tiempo pensar en gastar este dinero en caso que sea cierto, por lo que el empresario estadounidense refutó esta versión subiendo una emotiva publicación recordando su historia de amor con la cantante y actriz, así que hay amor para rato entre esta hermosa pareja.