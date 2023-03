A pesar que la relación afectiva entre la reina Letizia y su sobrina Carla Virgo no es la mejor que se diga, el trastorno por el que cual está padeciendo la chica ha afectado en gran manera a la soberana quien se ha sentido un poco preocupado por lo que será del futuro de su sobrina en cuanto a la salud.

Para nadie es un secreto que la reina Letizia ha tenido restricciones en cuanto al ingreso de personas a Zarzuela hasta de sus mismos familiares, y su sobrina Carla no fue a la excepción para ella. La chica es hija de la desaparecida Erika Ortiz, hermana de la monarca a quien muy poco habla de su tía y de sus primas con quien tampoco tiene mucha comunicación.

Ahora, la sobrina de la monarca de España, está en el ojo del huracán esta vez no es por los berrinches en contra de su tía, sino por lo mal que la ha estado pasando, aprovechando este día simbólico 8 de marzo, la jovencita de 22 años ha decidido lanzar a través de sus redes una confesión que ha querido haber pública. Informa Voces Críticas

Con la espontaneidad que la caracteriza, Carla, pariente cercano de la reina Letizia ha contado que ha sido diagnosticada con bulimia, trastorno alimenticio que la ha llevado a ser internada durante varias semanas en el hospital.

“Comencé a sentirme mal, desde los 14 años comencé a hacer cosas que eran dañinas a mi cuerpo, pero fue después de 8 o 9 años cuando empecé a verme mal en el espejo. Yo era una niña, no sabia lo que me estaba pasando y nadie me hablaba de ello”, empezó diciendo el familiar de la reina Letizia con voz entrecortada.

De momento, Carla Vigo, pariente de la reina Letizia no había revelado este trastorno que padece y que estaba arruinando su vida, por ello y para prevenir que otras mujeres padezcan de esto, quiso hacerlo público y explicar el porqué de sus continuas desapariciones en redes sociales.