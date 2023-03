Meghan Markle y Harry siguen siendo un foco de polémicas, ya no es sobre dramático documental de Netflix o el libro “Spare”, sino que bautizaron a Lilibet Diana, su pequeña hija al que Carlos III no asistió.

No solo no asistió Carlos III sino que ningún miembro de la gran familia real británica, esto hizo que Meghan Markle y Harry sean un foco mediático, pero ellos no tienen la culpa de que sus familiares decidan no asistir.

Según fuentes británicas, el no asistir al bautismo dejó a Carlos III como el malo de la historia, demostrando un desprecio hacia su pequeña nieta, pero Meghan sabía que no lo hicieron de mala voluntad, sino que desde la corona dijeron que tenían una apretada agenda y no podían asistir.

De acuerdo con todo lo que los medios británicos publicaron al respecto, Carlos III y toda la familia real británica no asistieron porque tenían otros compromisos muy importantes que no podían dejar de lado y le hicieron saber a Harry y Meghan de sus ausencias en el bautismo.

La ceremonia se Lilibet Diana se llevó a cabo en pasado 3 de marzo en la mansión de los duques de Sussex, California, Estados Unidos, donde solo había 20 amigos de Meghan y Harry, a pesar de las ausencias por parte de la familia real británica, todo fue muy agradable y la pasaron bien, Informa Voces Críticas.