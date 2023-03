Lady Di es una de las figuras más importantes dentro de la Familia Real británica. Muy a pesar de su ex esposo, Carlos III, la princesa de Gales es una sombra permanente en la vida del Reino Unido. Recientemente salió a la luz una información respecto a ella que impactó en el Palacio de Windsor. Se trata sobre el verdadero amor de la madre de Harry y Guillermo.



Lady Di era una gran fanática de Estados Unidos, sus personas más cercanas aseguraron que Malibú era uno de los lugares favoritos de la princesa británica y es por eso que, antes de su fatal accidente, ella estaba pensando que mudarse allí era lo que le iba a permitir llevar una vida mucho más tranquila. Informa Voces Críticas





Pero eso no es todo porque recientemente se publicó una información que fue confirmada por alguien de la realeza británica. Al parecer, Lady Di tuvo la idea de mudarse junto a su pareja de ese entonces, Hasnat Khan. La princesa de Gales habría estado dispuesta a compartir residencia con quien fue el gran amor de su vida, pese al escándalo y el descontento que hubiera generado en la Familia Real.



Sarah Ferguson fue consultada al respecto y confirmó los planes de la princesa de Gales. Quien también habló sobre los proyectos de Lady Di fue su fiel amigo, Paul Burrell. El ex empleado de la Familia Real británica confirmó que la ex esposa de Carlos III tuvo la idea de comprar una mansión en Malibú para mudarse allí con sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry, sin importar cómo hubiera afectado su decisión a la jerarquía de la realeza británica.





Pero no solo junto a sus hijos quería Lady Di construir una mejor vida, sino también junto a Hasnat Khan. Una amiga de la princesa británica, Simone Simmons, habló sobre esto y dijo que Diana esperaba que sus planes triunfaran, para comenzar una vida al lado de su pareja de ese momento. Para Lady Di era muy importante encontrar un lugar donde no fuera acosada por la prensa y donde su vida se mantuviera en la privacidad de su hogar.