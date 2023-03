Isabel Preysler sigue siendo noticia por su separación con Mario Vargas Llosa. La herida aún no ha cerrado y otro hombre se sumó a la polémica. Es ni más ni menos que Julio Iglesias, uno de sus ex maridos. Ella no pudo resistirse y tuvo una inesperada reacción.

Julio Iglesias, en los últimos días, volvió a reaparecer en los medios de comunicación para defender con uñas y dientes a su ex mujer y defenestrar a Mario Vargas Llosa. El cantante no tuvo más que palabras dulces y halagadoras para Isabelque no dejó pasar por alto la situación y le dio un guiño al cantante al revelar que lo que hizo le llegó al alma. Incluso, lo habría llamado por teléfono para agradecerle.

De acuerdo a información de los medios de comunicación, Isabel Preyslerno podía creer que su ex marido la defendiera con tanto ahínco. Incluso reveló que lo que hizo lo considera un acto de valentía. Informa Voces Críticas.

Es que Julio Iglesias, en los últimos años, había tomado la decisión de alejarse de los medios de comunicación, pero ahora no dudó en volver al ruedo para defender a su ex mujer. Por ello es que consideró que el hecho de que haya decidido involucrarse en los medios de comunicación para defenderla es algo heroico. Ya que volvió a instalarse en primera fila en medio de un escándalo.

Cabe remarcar que Julio Iglesias en su acérrima defensa a Preysler, destrozó sin piedad a Mario Vargas Llosa. Incluso había dicho que lo que hizo luego de la ruptura amorosa fue algo de poco caballero. En este sentido, dijo que un verdadero señor sabe cómo se debe terminar una relación. Por ello consideró que si se debe salir en público debe ser para desearle a la otra persona mucha felicidad.

Por supuesto, la madre de Tamara Falcó no podía creer lo que dijo Iglesias y no dudó en llamarlo por teléfono para hacerle saber su satisfacción y agradecerle la muestra de cariño.