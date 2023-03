Bien sabemos que Kate Middleton y el príncipe William no están en sus mejores momentos, sin embargo, para cumplir con los protocolos de la realeza deben asistir juntos a todos los eventos oficiales del palacio, es por ello, que este jueves se les vio en un centro musulmán sin pensar que viviría lo peor.

El príncipe William y Kate Middleton han dejado sus diferencias a un lado y están cumpliendo con sus deberes como príncipes, razón por la cual asistieron este jueves a un centro musulmán localizado en la ciudad de Hayes al oeste de Londres, el motivo de la inesperada visita fue para conversar sobre la gran labor que realizan en la recaudación de fondos para los afectados por el sismo de Turquía y Siria.

Estando en el país lejano y siguiendo con las reglas de la comunidad musulmana, los príncipes de Gales se quitaron los calzados al entrar, luciendo la duquesa un hermoso pañuelo blanco que tapaba su precioso cabello oscuro.

Al parecer todo iba marchando viento en popa hasta que sucedió lo inesperado cuando Kate Middleton vivió un momento incómodo al momento de saludar al imán Sufyan Iqbal, quien amablemente y sonriente le tendió la mano y éste se negó a estrechar su mano.

The Prince and Princess of Wales are visiting a community centre in Hayes to thank them for their support in the aid effort following the earthquakes in Turkey and Syriahttps://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/1Td9JCdyu2

— Sky News (@SkyNews) March 9, 2023