Se podría pensar que cuando se es una de las personas más odiadas del mundo habría un esfuerzo diario para demostrar lo contrario pero para Gerard Piqué esto no funciona así. El ex jugador de fútbol vuelve con otro momento en que incomoda con su mala actitud y Clara Chía, según muchos, no

Mientras estaban viendo un partido de fútbol y la mayoría de los presentes disfrutaban la experiencia, Piqué demostró su poca paciencia arremetiendo negativamente a un simple pedido de cambio de asiento y es que se le vio, sin disimulo, la poca predisposición de moverse para cederle el asiento a la novia de De Jong. Informa Voces Críticas.

De Jong, jugador del F.C. Barcelona le pide de forma cordial al novio de Clara Chía Marti si puede cambiarse de asiento para él poder sentarse junto a su novia, a lo que Piqué se niega rotundamente sin ningún motivo aparente que le bloqueara la sencilla posibilidad de cambiarse, momento que para todos los presentes fue bastante incómodo ya que De Jong se vio sorprendido de la reacción.

La ex pareja de Shakira, con gestos de grave molestia indica que no piensa moverse y pide que dejen de interrumpirle el partido y, por supuesto, todo el momento fue grabado por otro espectador que no dudó en hacerlo público, éste rápidamente dio la vuelta en Twitter y no tardó en explotar de likes y comentarios de los internautas con ganas de dar su opinión al respecto.

pique siempre ha dado asco pero el otro dejandola que se siente sola atras, chica… https://t.co/D8n6katDqk — Liz (@frverlt) March 9, 2023

La reacción generó gran polémica y es que para muchos tenía razón al molestarse y para otros fue exagerado y piensan que “nada le costaba correrse un asiento” y que el enojo fue sumamente exagerado. “Este tipo de hunde solito cada día más” fue otro de los comentarios que pudo leerse en las redes, teniendo en cuenta que la gran mayoría eran de desagrado hacia el jugador de fútbol.

Se puede ver con seguridad que Piqué está pasando por un momento de grave estrés con lo que han sido unos últimos meses bastante públicos y polémicos tras su separación de Shakira y la disputa con su mudanza a Estados Unidos y que, quizás cosas cotidianas lo alteren más de lo normal, así que en caso de verlo en el asiento equivocado, desde acá se recomienda mejor no decirle nada.