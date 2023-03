La reina consorte, Camilla Parker, consideró que era una buena oportunidad celebrar el Día Internacional de la Mujer, como una forma de limpiar su imagen. Sin embargo, su estrategia no resultó porque, pese al sentido mensaje que envió a las mujeres del mundo, el público no tardó en recordarle su cruel comportamiento frente a otras figuras femeninas.



Los usuarios de Instagram aprovecharon el posteo de Camilla Parker para recordarle su polémico conflicto con Lady Di. La publicación tomó rápidamente relevancia y los seguidores de la Familia Real le hicieron saber a Camilla Parker que nadie olvidó que ella fue la tercera en discordia entre la princesa Diana y Carlos III.





Además, el público aprovechó esta oportunidad para comparar a la actual esposa del rey Carlos III con Lady Di y señalaron que la difunta princesa de Gales siempre fue sumamente amable y respetuosa. Pero eso no es todo porque Camilla Parker también fue criticada por el trato que le da a Kate Middleton. Informa Voces Críticas



Ante esta situación, los usuarios de Instagram le dijeron a la reina consorte, Camilla, que podría ser más amable con la heredera al trono, a quien suele tratar con cierto desprecio. La mala relación entre ambas no es ninguna novedad, sin embargo, lo que más llama la atención es que la esposa de Carlos III es quien no se muestra dispuesta a estar en paz con ella.





Camilla Parker nunca ha podido ganarse el cariño de la ciudadanía británica. Su polémico romance con Carlos III dejó a la vista todo el sufrimiento que le causaron a Lady Di, quien siempre fue una de las integrantes de la realeza británica más queridas. Aunque la reina consorte ha intentado limpiar su imagen, hasta el momento ha logrado muy poco.