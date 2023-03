R´Bonney Gabriel despertó la polémica en redes sociales tras una publicación en la que se la ve notablemente cambiada. La actual reina de belleza de Miss Universo decidió compartir con sus miles de seguidores una imagen de ella donde luce impactante. Pero los usuarios de Instagram se detuvieron en los pequeños cambios de su rostro.



Como la actual reina de belleza, Miss USA debe mantener una imagen impecable. Por esta razón habría decidido hacerse unos retoques estéticos que la ayuden a resaltar sus increíbles cualidades. La norteamericana se sumó a la moda y mostró unos labios ligeramente diferentes, con un grosor mucho mayor.





Pese a su cargada agenda, R´Bonney Gabriel se tomó un momento para cambiar de imagen. Sus fanáticos no tardaron en consultarle sobre la posible cirugía estética a la que se habría sometido, pero ella no hizo comentarios al respecto. Aunque algunos señalaron que se podría tratar de una técnica de maquillaje, otros sostuvieron lo contrario. Informa Voces Críticas



La actual reina de Miss Universo no es la primera en atreverse a realizar estos cambios en su rostro. El aumento de labios es una de las intervenciones quirúrgicas más populares dentro del mundo de las celebridades, por la ayuda que brinda a la hora de resaltar el resto de las facciones de la cara.





Con este nuevo cambio, R´Bonney Gabriel logró un rostro mucho más llamativo y sofisticado. Aunque Miss Universo cuenta con una belleza natural muy impactante, el maquillaje y este pequeño aumento en su boca, la hacen lucir mucho más joven de lo que es, por lo que su decisión ha sido muy celebrada por los fans.