La coronación del rey Carlos III y Camilla Parker será uno de los eventos más importantes del año y de los más significativos para la historia de la realeza británica; sin embargo, no todo ha salido como lo esperaban. Los reyes de Reino Unido han recibido varias negativas por parte de celebridades que no están interesadas en participar de esta tradicional ceremonia.



Sumado a que los invitados de Carlos III y Camilla Parker no serán más de dos mil personas, hay algunos artistas que declinaron la invitación. Una de ellas es Kylie Minogue, quien fue invitada a participar del concierto que se brindará en honor a los reyes británicos. Pero la artista no se mostró muy a gusto con esta posibilidad y eso la llevó a rechazar esta interesante oportunidad.





Según la prensa británica, Kylie Minogue no mantiene las mismas ideas políticas que la realeza británica, por lo que prefirió no acudir a la histórica coronación de Carlos III y su esposa, Camilla Parker. Esto ha generado cierta preocupación en el Palacio de Buckingham, porque lo que espera la Familia Real es hacer una gran fiesta de celebración, junto a artistas de renombre. Informa Voces Críticas



Kylie Minogue se suma a la gran lista de músicos que eligieron rechazar al rey Carlos III. Al igual que Adele, Harry Styles y las Spice Girls; Kylie optó por mantener la distancia entre ella y la Familia Real. Esta delicada situación que atraviesa la realeza de Reino Unido no ayuda en nada a mejorar la imagen de los monarcas. Informa Voces Críticas





Cuando inició la organización de la coronación del rey Carlos III y Camilla Parker nadie imaginó que la Familia Real tendría que enfrentar tantos inconvenientes. Entre los constantes reclamos que reciben los reyes de Reino Unido, en cada una de sus apariciones, y el rechazo por parte de reconocidos artistas, la imagen negativa de la realeza va en aumento cada día.