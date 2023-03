Ver esta publicación en Instagram

Mientras muchos cuestionan a Shakira y la acusan de ser tóxica y lucrar con su ruptura amorosa, ella sigue facturando y agrandando su cuenta bancaria de manera acelerada. Y parece que no tiene intenciones de parar. Eso enfurece aún más a Piqué y Clara Chía que ven como ella hace negocios con su historia de desamor mientras ellos son condenados por su infidelidad.

Pero las ganancias de la colombianano quedan ahí. A eso, habría que sumarle unos 20 millones de euros, es decir 21.100.00 dólares, en regalías, según resaltaron los medios españoles. Eso no es todo, gracias al arrasador éxito que han tenido sus canciones, la cantante de “Pies descalzos” ha subido el caché para sus conciertos. Por eso es que están más cotizados. Informa Voces Críticas.

Esa no es el único ingreso de dinero que forjó la madre de Sasha y Milán gracias a su ruptura amorosa con Piqué. También ha lanzado una tanda de remeras con las frases de la exitosa canción que creó con Bizarrap. Las prendas con la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” se vendieron on line y fueron un éxito. Cada prenda costaba unos 56 euros, es decir casi 60 dólares.

Eso no termina aquí ya, Shakira y Bizarrap no paran. En los próximos días, se presentarán en el programa de Jimmy Fallon, en la NBC, y seguramente ello les abrirá nuevas puertas.

