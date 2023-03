El Museo de Arte Contemporáneo presenta la VIII edición del proyecto institucional Salteñxs en el Mac, en esta oportunidad con Guido Yannitto como artista invitado, con su muestra Gramática del agua.

En la muestra se podrá apreciar instalación, videos y textiles artesanales, con curaduría de Andrei Fernández.

Esta propuesta, con la curaduría de Andreí Fernandez, permite conocer diferentes investigaciones estéticas del artista, quien desde distintos medios experimenta desde hace dos décadas la creación de imágenes con otras personas que trabajan oficios ancestrales en comunidades de tierras altas y bajas de la provincia de Salta.

Su obra se desarrolla especialmente desde lenguajes textiles que abstraen narrativas de diferentes tiempos y orígenes. En los últimos años sus trabajos indagan posibles presentaciones del agua.

Guido estudió artes en la Universidad Nacional de Córdoba. Entre 2003 y 2005 recibió la beca formación de la Fundación Antorchas para jóvenes artistas de la región para ir una vez al mes a Salta (lugar donde creció). Desde el 2005 al 2007 vivió en México DF donde siguió su trabajo y formación. En 2009 ingresó al programa para artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires), bajo la tutoría de Jorge Macchi.

En el mismo año ganó una beca de producción otorgada por el Fondo Nacional de las Artes (Argentina). Desde 2008 forma parte de la NVA (Nuevo Video Argentino), emprendimiento que tiene por objetivo agrupar, promover y difundir las producciones de video en Argentina. En el 2012 realizó una residencia en la Antártida y en el mismo año ganó una beca de colaboración México (FONCA) y Argentina (Secretaría de Cultura de la Nación) para residir 3 meses en México DF.

En el 2013 ganó el premio Lucio Fontana otorgado por el consulado general de Italia para residir dos meses en Torino (Italia). En el 2016 realizó el programa Escuela Flora en Flora Arts and nature, programa de residencia de 11 meses en la ciudad de Bogotá, Colombia. En el 2017 fue seleccionado para realizar la beca Van Eyck, Multiform institute for fine art, design and reflection, 12 meses en la ciudad de Maastricht, Holanda. Realizó posteriormente el programa Pivo Pesquisa en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Desde el año 2021 reside en la ciudad de Salta, donde trabaja como artista, docente y gestor. Ha fundado junto a Gonzalo Elias en el 2022 Remota Galería, que obtuvo el Premio en Obra 2022 en la Feria

ArteBA. Su obra forma parte de distintas colecciones entre las que se encuentran: Banco Itau, Museo Macro en Rosario, Museo Caraffa y Museo de Arte Contemporáneo de Salta, Argentina.

Andrei Fernández (Cutral- Có, 1983). Trabaja en -y desde- el norte argentino en proyectos en los que conviven investigaciones etnográficas, nociones de economía social y de arte contemporáneo. En su práctica curatorial se sumerje en poéticas de la naturaleza y de los conflictos, desde la escucha de testimonios de luchas territoriales/vitales y el acompañamiento a la creación de imágenes que entran y salen del territorio del arte, para disputar valor y sentido en diferentes comunidades.

Es Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Tucumán y estudió la Maestría en Antropología Social y Política en FLACSO. Vive en Salta.