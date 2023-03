Karol G se ha transformado en una de las artistas del momento, gracias a su exitoso sencillo junto a Shakira, “TQG”. La joven colombiana se ha mostrado muy agradecida con sus millones de fanáticos por el buen recibimiento que tuvo la canción que, además, todo indica que está dedicada a Anuel AA. Pero eso no es todo porque la cantante latina también está en un buen momento personal.



Mientras la intérprete de “Mami” es atacada en redes sociales por su ex pareja, ella decidió compartir un material sumamente especial para este momento de su carrera. Karol G celebró el récord que alcanzó su último disco de estudio, Mañana será bonito, que llegó al puesto número 1 en la lista Billboard, con un video que publicó en sus redes sociales.





En el material publicado por Karol G, la artista dejó en claro que ya cerró su etapa de duelo, luego de la polémica ruptura con Anuel AA. Esta impactante noticia llenó de alegría a sus seguidores y también al entorno de la cantante, quienes la vienen apoyando desde que comenzó esta guerra con su ex novio. Informa Voces Críticas



Pero eso no es todo porque la artista colombiana estaría apostando una vez más al amor, junto a un productor musical. Según se supo, llevan una relación hace algunos meses aunque ambos prefieren mantener la discreción debido a la gran exposición de la joven artista. Mientras tanto, Anuel AA no sabe cómo resolver todos los problemas que tiene con sus ex parejas.





El trapero de Puerto Rico y ex novio de Karol G no solo tiene problemas con la colombiana, sino que además acabó su relación con Yailin la más Viral en muy malos términos. La rapera, que está esperando un hijo del músico, lo acusó en varias oportunidades porque Anuel AA se ha comportado de manera indebida con ella y no ha mostrado mucho interés en su paternidad.