El Manchester City continúa siendo protagonista de varios escándalos. Ahora, se desató uno nuevo que nada tiene que ver con las formaciones, titularidades o resultados. Se trata de un importante jugador del plantel que dirige Pep Guardiola que tuvo un desubicado comportamiento en un bar de Inglaterra.

Luego de que los ‘Ciudadanos‘ le ganaran al Newcastle por 2-0, el DT español le dio a sus jugadores unos días de descanso debido a que no tenían compromisos durante la semana. En ese contexto fue que Kyle Walker, el lateral del equipo, protagonizó un bochornoso momento.

Kyle Walker will face a police probe over a video of him drunkenly flashing in a bar.

He could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison.

pic.twitter.com/cGd9gi322G

— Barstool Football (@StoolFootball) March 8, 2023