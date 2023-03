La reina Rania de Jordania ha anunciado con bombos y platillos el casamiento de su hija Iman. Es más, se sabe más de la boda por lo que publica en las redes sociales la madre que la flamante novia. Ahora, muchos se preguntan por qué lo hace y parece que más allá de la emoción, hay otra razón.

Según los expertos en la realeza de jordana, la reina estaría enviando un mensaje oculto a la que reina Noor que tuvo la corona hasta 1999, cuando falleció su esposo y al príncipe heredero Hamzah, que fue despojado del título en 2004 por el rey Abdalá II. El mensaje sería ni más ni menos que mostrar la fortaleza de la monarquía y la familia real de Jordania.

Esto se debe a que el príncipe Hamzah ha sido acusado en algún momento de haber atentado contra la monarquía, luego desapareció y no se lo volvió a ver. De acuerdo a los allegados a la realeza, lo que estaría buscando Rianaes volver a establecer los vínculos con Hamzh. Informa Voces Críticas.

Es por ello que la esposa de Abdala IItiene la intención de recuperar al hijo de Noor. Las celebraciones del casamiento de Iman y la del heredero al trono, el príncipe Hussein, que se desarrollará dentro de unos meses serían la ocasión especial para lograr revitalizar ese vínculo quebrado.

Eso no incluiría a la reina Noor, ya que la reina Rania de Jordaniano tendría intenciones de hacer las paces con ella. La razón es porque ha criticado duramente a su esposo en las redes sociales y Rania no está dispuesta a dejarlo pasar.

El mensaje que ha mostrado en las redes sociales, Rania se muestra sólo con su suegra, la princesa Muna Al Hussein, que fue la esposa del rey Hussein antes que Noor y su cuñada, la princesa Haisha bint-Hussein, hermana del Abdalá. Las fotos y publicaciones de Rania no son nada inofensivas.