El rey Carlos III y Lady Di vivieron un matrimonio para el olvido, marcado por las traiciones e infidelidades. Ahora se supo que había ciertos hombres que frecuentaban a Diana y que hacían estallar de furia a Carlos. Camila Parker conoce esa parte de la historia de su marido y su ex esposa.

Diana era muy querida por la comunidad y era amiga de varios famosos que la adoraban y con los que compartía fiestas, salidas y secretos. Unos de ellos era Michael Jackson. Incluso, personas cercanas al rey del pop les habían confiado a los medios británicos que él estaba enamorado de ella y hasta tenía deseos de casarse. Eso hacía estallar de furia a Carlos.

Freddie Mercury también era otro de los famosos que frecuentaba a la madre de Guillermo y Harry. Se dice que, en una oportunidad, el cantante hizo disfrazar a la esposa del ahora rey Carlos IIII para llevarla a un boliche gay. Además, habrían compartido varias salidas y encuentros secretos.

La ex esposa de Carlos III también era muy amiga de Elton John. Incluso, el día del fallecimiento de la princesa, el cantante apareció en el velorio completamente acongojado. Allí le rindió su último y recordado homenaje, interpretó en el piano la canción que le había dedicado “Candle in the wind”. Informa Voces Críticas.

Una de los momentos más icónicos de la princesa Diana fue el baile que protagonizó con John Travolta. Ella lo adoraba y uno de sus sueños era bailar con él. Lo logró. Carlos vio ese momento y no pudo ocultar su fastidio. Es que el recordado baile fue en la recepción que realizó Ronald Reagan a Carlos y Diana en la Casa Blanca en 1985. Ese momento pasó a la historia.

La historia de los amigos famosos de Diana es interminable. También se suma a ellos Luciano Pavarotti que la conoció en un concierto y se hicieron amigos. El rey Carlos no era muy afectuoso con su esposa, pero le molestaba que ella se rodeara de hombres famosos y que la adoraban.