Fabián Soria lanzó oficialmente su candidatura a legislador

En un auditorio colmado con más de 40 gremios y organizaciones sociales, dirigentes políticos, jóvenes, referentes barriales y público en general, Soria anunció que será candidato a legislador en la Capital.

“Me siento muy honrado por las agrupaciones, dirigentes, sindicalistas, profesionales, organizaciones sociales y todos los que se acercaron para apoyarnos hoy. Muchas gracias Rossana Chahla por acompañarnos, nuestra futura intendenta. Gracias Osvaldo y Juan por estar hoy. No tengo dudas que el oficialismo va a seguir gobernando Tucumán de la mano de Osvaldo y Juan”, comenzó su discurso Soria.

Al momento de destacar la creación de su espacio, el ministro destacó: “Quiero destacar algo que ya lo dijo Raúl Alfonsín: el multipartidismo. Hoy el peronismo me abrazó y, junto al equipo que me acompaña, estamos con el mismo objetivo: transformar Tucumán. Por esto, decidimos con el equipo formar este espacio político que es ‘Involucrarnos’ “.

Osvaldo Jaldo, candidato a gobernador de Tucumán, manifestó su acompañamiento al flamante espacio “Involucrarnos”: “Todos y todas estamos involucrados para buscar una ciudad y una provincia mejor. Estamos a la par de alguien con quien pensamos junto a Juan Manzur, sabiendo la importancia de la obra pública para Tucumán. Decidimos crear el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y pensamos en la persona ideal, en un profesional intachable, en un espacio político plural que ayude a los tucumanos a mejorar la provincia. No miramos su signo político, miramos su capacidad y su hombría de bien. Eso llevó a Fabián Soria a ocupar el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gracias Fabián por aceptar la convocatoria”.

“Con Juan Manzur hicimos muchas cosas desde que somos Gobierno, pero somos conscientes que queda mucho por hacer. Hoy tenemos una diferencia, estamos seguros que el 14 de mayo la ciudad histórica de Tucumán va a tener una intendenta que nos va a ayudar a gobernar desde la Capital. Con Fabián, Rossana y Juan formamos parte de un gran equipo, donde la obra pública tiene un rol muy importante. No hay dudas de que necesitamos a Fabián y su gran equipo en el Ministerio, también necesitamos que Fabián nos represente en el poder donde se sancionan las leyes y por eso estamos acá para acompañarlo”, agregó Jaldo.

Por su parte, el gobernador Juan Manzur se refirió a la incorporación de Soria al Gobierno provincial: “Cuando Osvaldo me dijo de armar el Ministerio de Obras Públicas no lo dudé ni un segundo. Estoy muy contento con la decisión de Osvaldo y con que Fabián haya aceptado, porque sé de dónde viene, de sus orígenes humildes y de todo lo que hizo para ser el gran profesional que es. Sé lo difícil que es involucrarse y hay que hacerlo con la frente en alto, buscando siempre lo mejor para los tucumanos. Como presidente del Partido Justicialista puedo decir que me siento muy orgulloso de que el ingeniero Fabián Soria, que no era de nuestro espacio político, forme parte de nuestro Gobierno. Así se construye, sumando”.

La diputada nacional y candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, brindó todo su apoyo al espacio de Soria: “Yo también quiero involucrarme, Fabián. Siempre me dan desafíos difíciles y hoy estamos acá para involucrarnos por esa ciudad mejor, esa ciudad que nos abrace y nos cobije. La ciudad que queremos todos para nuestra Capital. Quiero ser su intendenta para hacer juntos un Tucumán mejor. Sabemos las necesidades de los vecinos de la Capital y vamos a trabajar desde el primer día para cumplirlos. Esta historia comienza el 14 de mayo de la mano de todos ustedes”.

“Vamos a caminar cada rincón de cada barrio para escuchar a todos los vecinos. Hoy nos comprometemos como espacio político para aportar en estas elecciones. Los invito a todos los compañeros, amigos y a todos los vecinos a involucrarse. Yo me involucro por una ciudad mejor”, cerró Fabián Soria.

Imagen de WhatsApp 2023-03-13 a las 20.27.23.jpg

Involucrarnos: espacio, propuestas y objetivos

“Involucrarnos” agrupa a dirigentes y militantes políticos de distintas áreas que conforman un espacio plural de voces, académicos de diversos rubros, una importante base joven y referentes sociales de barrios de la capital tucumana con la conducción de Fabián Soria a la cabeza.

Soria basó su proyecto político en cuatro ejes que llevará como bandera en caso de llegar a la Legislatura: ciudad inteligente, seguridad, plan de conectividad y educación.

Una ciudad inteligente (smart city) es un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que responde adecuadamente a las necesidades básicas de sus habitantes, sus instituciones y empresas, tanto en el plano económico como en los aspectos operativos, sociales y ambientales.

Imagen de WhatsApp 2023-03-13 a las 20.27.22.jpg

Con proyectos de “supermanzanas”, “zonas de corazón”, “visión zero” y “tránsito integral”, la propuesta se basa en una visión integral de la ciudad que tiene como eje central mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo.

Para seguridad, el espacio impulsa un cerrojo virtual, el mapeo online para la geolocalización del delito, la implementación de la inteligencia artificial en laboratorio de análisis forense de imágenes y el uso de drones inteligentes.

La conectividad es una herramienta indispensable en estos tiempos. El proyecto busca implementar mecanismos de conectividad que disminuyan las brechas de desigualdad existentes entre los diversos sectores sociales y productivos de la comunidad mediante la inclusión tecnológica y comunicacional.

En educación, los proyectos se basan en la inserción óptima de los estudiantes en el ciclo de educación universitario o terciario, impulsar el empoderamiento juvenil con el apoyo al emprendedurismo y la implementación de pasantías que impulsen el primer contacto con el ámbito laboral.