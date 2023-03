Todas las semanas se revela algo nuevo sobre la relación que mantienen Gerard Piqué y Clara Chía. No hay día que no sean noticia para sus seguidores o detractores. Sus acciones y apariciones hacen correr a los paparazzi que no quieren perder nada de lo que acontezca a la pareja.

La conexión de la pareja con la cantante Shakira hace que sean más interesantes aún. Después de la separación del ex futbolista de la cantante colombiana, todo lo que tenga que ver con ellos hace temblar los tabloides. Sumado a la manzana de la discordia que representó Clara Chía en esa relación.

Por más que trataron Piqué y Martí de querer mantener su relación en el anonimato, unas fotos que se filtraron hicieron corroborar lo que estaba sucediendo. Unas fotografías de una boda el 24 de agosto de 2022 en el Empordá, serían las que disiparían el humo que ocultaba su unión. Informa Voces Críticas.

Estas fotografías fueron tomadas por Jordi Martín y se han convertido en la pesadilla de la joven Clara Chía. Este paparazzo tiene una amistad con Shakira desde hace un tiempo. Y realizó las fotos como un trabajo para la revista ¡Hola!.

En las fotos aparece la novia de Piqué con un vestido de rayas donde se le marca una pequeña barriguita. El cabello que lucía estaba totalmente desprolijo y enrulado. Los comentarios fueron brutales en críticas hacia la chica.

Un trabajador de Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, comentó que cuando Clara Chía vió las imágenes enseguida se puso a llorar y estaba muy consternada, llegó a decir que esas fotos le habían arruinado la vida y que todos la estaban criticando.