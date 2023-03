La situación en Boca no es para nada tranquila, luego de perder frente a Banfield el club no deja de recibir noticias y declaraciones que atacan contra Riquelme, el consejo de fútbol y Hugo Ibarra.

Este año es muy importante para Boca, el mandato Jorge Ameal llegará a su fin y habrá elecciones en el Xeneize. Es por eso que la situación se pone complicada y más cuando a Boca no se le dan los resultados.

Luego del posteo de Mario Pergollini en Instagram, en el cual castigaba el juego del equipo de Hugo Ibarra, aparece otro nombre importante en la política de Boca. Se trata de Daniel Angelici, el ex presidente cargó contra Riquelme y la actual dirigencia.

En primer lugar, Angelici anticipó que no va a participar de las próximas elecciones del club de la Ribera. Luego analizó el presente de Boca y cargó contra Riquelme. Aseguró que el vicepresidente se cree su propia mentira.

Angelici no tuvo problemas en criticar la actitud de Riquelme quién asegura que tiene el apoyo de la gente. El ex presidente remarcó que “Roman” debería ser más humilde, que en las últimas elecciones no tuvo el apoyo de la mayoría y que si bien es un ídolo, fuera de la cancha deja mucho que desear.