Jennifer Lopez, como cualquier gran estrella, tiene sus gustos y quisquillocidades particulares. Y tal hecho lo manifiesta en múltiples momentos; no solo sobre el escenario, sino también en su rutina culinaria.

Siempre es muy cuidadosa en cuanto a los alimentos que ingiere, ya que es muy autoexigente en cuanto a cómo debe lucir su figura. De esta forma, le exige lo mismo a su chef personal.

Este se llama Kevin Fernández y en una entrevista reveló cierto percance que tuvo con la estrella del pop, informa Voces críticas.

Jennifer López lo había acusado un día de haberle servido arroz, alimento que no debe ingerir para poder cuidar bien su figura. Ante ello, el chef le dijo que había varios platos en la mesa, no solo arroz: ensalada, pollo, etc.

Sin embargo, la intérprete de “On the Floor” no se pudo resistir ante la tentación y comió arroz. Por esta razón, demandó un cambio estructural en la manera en la que le servía la comida y le pidió a Fernández que le sirviera cada plato de manera individual, para así no caer en la tentación.

Un ejemplo más de cómo la icónica cantante cuida su figura hasta el menor detalle.