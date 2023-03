Froilán, el miembro más polémico y mal portado de la familia real española, vuelve con otro problema más por que, aunque lo exiliaron junto con su abuelo de Abu Dabi, los problemas siguen estando bastante cerca del palacio.

Para todos Froilán cada día se parece más a su abuelo, y no físicamente, sino en sus mañas de divertirse a costa de otros y salirse con la suya pero ahora el joven de 24 años hizo molestar a todo su país con una nueva amistad que cuesta al bolsillo de los españoles.

Los problemas en los que se involucraba el sobrino de Felipe VI cerrando fiestas y discotecas lo llevaron a, según comunicados oficiales, perder la escolta de seguridad pero esto se sabe que no ha sido cierto y es que sigue siendo protegido por dos hombres cuyo sueldo sale de los impuestos de los españoles.

Se han explotado comentarios de mucho disgusto en redes sociales en los que expresan molestia por pagarle la seguridad a Froilán, quien no aporta ni ayuda en nada, por el contrario, gasta y ” vive del estado”. Informa Voces Críticas.

Lo que verdaderamente generó la furia de España es que se hizo pública una nueva amistad del nieto de Juan Carlos I que no parece ser muy real y es que es con uno de sus guardaespaldas con quien dice “sentirse en mucha confianza”. Esto, para muchos, es pagar por amistad, cosa que resulta bastante desagradable.

Para nadie es sorpresa que Froilán no tiene muchas capacidades para socializar sin poner primero sus privilegios y conexiones, lo que lo lleva a rodearse, la mayoría del tiempo, de personas de no muy buena calidad y con esto ya no solo preocupa a la infanta Elena sino que tiene a toda España mirándolo con una lupa bastante de cerca.