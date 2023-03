Lady Di no deja de causar una gran revolución dentro de la Familia Real, a pesar de que ya pasaron muchos años de su trágica muerte. A pocas semanas de que se celebre la histórica coronación del rey Carlos III, la madre de Guillermo y de Harry está más presente que nunca. Esta vez fue noticia debido al impactante anuncio de una de sus familiares más cercanas.



Para la Familia Real británica no es muy agradable la importancia que está causando en la audiencia la vida privada de la familia de Lady Di, debido a que esto genera que el nombre de la difunta princesa ronde con más fuerza alrededor del Palacio de Buckingham. Sin embargo, la realeza no ha podido evitar que la familia de Diana tome relevancia.





En esta oportunidad se supo que una de las sobrinas de Lady Di, Amelia Spencer, tomó el ejemplo de Imán de Jordania y está a punto de pasar por el altar junto a su prometido, Greg Mallet. Hace poco más de tres años que la pareja decidió comprometerse, pero por alguna razón que se desconoce decidieron que su boda sea este año y muy cerca de la fecha en la que se celebrará la coronación de Carlos III. Informa Voces Críticas



Lo peor para la Familia Real británica es que Lady Amelia tiene una vida demasiado escandalosa para su gusto y, aunque no les afecte directamente, son conscientes de que su nombre siempre estará ligado a la familia de Lady Di. La futura novia ya realizó su despedida de soltera junto a sus amigas más íntimas y ahora se encuentra en Sudáfrica junto a su novio para una celebración especial.





La sobrina de Lady Di y Greg Millet se encuentran en el país africano junto a sus familiares y amigos más queridos. La idea que tienen en mente es realizar sus votos allí. Fue la propia Lady Amelia quien se ocupó de compartir la noticia a través de sus redes sociales. Lo que es un misterio es saber si los novios harán también una ceremonia en Londres para celebrar su amor con el resto de sus seres queridos.