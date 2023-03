A pesar de haber sufrido una fuerte lesión que lo marginará de debutar con la Selección Argentina, Alejandro Garnacho sigue dando que hablar debido a su carisma y actitud. Ya habiendo conquistado el corazón de los hinchas del Manchester United, su próximo objetivo es claro: encabezar la renovación del conjunto nacional de cara al Mundial 2026, que seguramente lo tendrá como protagonista.

El extremo del United viene siendo la absoluta revelación del fútbol inglés. Incluso, ya fue apodado como ‘el nuevo Cristiano Ronaldo’, demostrando así la devoción que siente la hinchada Devil para con el argentino. Además, no es algo a tomar a la ligera: según declaró el joven, el luso es uno de sus grandes ídolos.

En este sentido, no caben dudas que el legado de CR7 en el cuadro inglés está en manos de Alejandro Garnacho. Tomándose este papel al pie de la letra, el joven no dudó en replicar las actitudes de su ídolo: no solo adentro de la cancha, sino también afuera, en cosas que no tienen tanto que ver con el fútbol.

En concreto, al joven maravilla argentino se lo vio usando un Rolex Submariner de oro blanco, de 41 mm, con bisel de cerámica azul. Este increíble modelo, que cuesta 42 mil dólares, es muy similar a uno de los favoritos de Cristiano Ronaldo, quien es un confeso coleccionista de este tipo de artículos de lujo.

Al parecer, Alejandro Garnacho no solo tomó las actitudes de CR7 a la hora de conquistar al público, sino también que tomó su ejemplo para administrar su incipiente fortuna. Por esa razón, decidió invertir en uno de los modelos de relojes más costosos del mercado, algo similar a lo hecho por el portugués a lo largo de su carrera. Informa Voces Críticas.