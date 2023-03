Shakira se ha convertido en un verdadero fenómeno, luego de la separación de Gerard Piqué. Ha revolucionado la música latina con su colaboración con Bizarrap que no sólo rompió varios récords, sino que se convirtió en un himno de empoderamiento para las mujeres. Pero más allá del éxito, la cantante no puede escapar a las críticas despiadadas que no comparten su accionar.

Hace unos días se viralizó una foto de la cantante de “Te felicito” llorando desconsoladamente cuando charlaba con una mujer en Nueva York. Esa sola imagen hizo que se abriera un debate en torno a la ex pareja de Piqué donde algunos la lapidaron y otros la defendieron. Sólo Shakira puede lograr eso después de separarse del padre de sus hijos y ventilar su historia de infidelidad y traiciones.

Es que muchos cuestionaron dónde quedó la frase de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Es que se animaron a decir que Shakira sólo la aplica para facturar y generar más ingresos ya que aún no ha logrado superar a Piqué.

Pero ojo, también hubo usuarios que tuvieron un poco de piedad con la madre de Sasha y Milán y resaltaron que tal vez estaba llorando por otro motivo. Podría haber sido el problema de salud que está atravesando su padre o, también, un estilo de catarsis por todo lo que ha pasado en los últimos meses.

Cabe remarcar que no es la primera vez que la cantante de “Monotonía” recibe críticas despiadadas por su ataque a Gerard Piqué. En otras ocasiones hasta la han tratado de tóxica y de no tener intenciones de querer superar al padre de sus hijos. Informa Voces Críticas.

Mientras en las redes se debaten qué es lo que está pasando con Shakira y por qué llora, ella sigue facturando. Es que mientras todos hablan de ella, sus canciones se siguen reproduciendo y ella gana millones.