El príncipe Guillermo de Gales, hijo mayor de la princesa Diana, honró la memoria de su madre en una visita de asistencia y afirmó que ella estaría “decepcionada” del mundo actual. A pesar de que han pasado más de 25 años desde su fallecimiento, Lady Di sigue siendo una figura influyente en la monarquía británica.

Durante uno de los eventos de su agenda real, el heredero del rey Carlos III habló sobre la falta de vivienda, un tema al que su madre le dio mucha importancia en su vida. Como patrocinador de dos organizaciones benéficas que ayudan a abordar el problema, el príncipe recordó las ocasiones en que Diana lo llevó a refugios para personas sin hogar cuando era niño.

En un video para Red Nose Day, el príncipe Guillermo habló con miembros de Groundswell, una organización financiada por Comic Relief que ayuda a las personas sin hogar. “Creo que estaría decepcionada de que todavía no hayamos avanzado en términos de abordar la falta de vivienda y prevenirla que cuando ella estaba interesada e involucrada en eso“, dijo el príncipe.

El hijo mayor del rey Carlos III también habló sobre la gravedad del problema de la falta de vivienda en Inglaterra. Según las investigaciones, la cantidad de personas que duermen en la calle ha aumentado un 26 % en un año. Además, se estima que más de 3000 personas dormirán en la calle en una sola noche en otoño de 2022.

Cabe señalar que no es la primera ocasión en la que Guillermo de Gales encabeza una serie de acciones de este tipo. El príncipe ha trabajado en proyectos similares en el pasado, como cuando se infiltró en las calles de Londres para ayudar a vender la revista The Big Issue o cuando trabajó con voluntarios de The Passage Charity para preparar comidas calientes y escuchar a aquellos que habían estado fuera de las calles en alojamientos de emergencia.

El príncipe Guillermo es un apasionado por las causas sociales, y su compromiso con la falta de vivienda en el Reino Unido es una muestra de ello. Su madre, la princesa Diana, siempre se destacó por su caridad y su compromiso con las causas sociales, y el príncipe Guillermo continúa su legado de esa manera. Aunque su madre ya no está con nosotros, su legado sigue vivo a través de su hijo. Informa Voces Críticas.