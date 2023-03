Gerard Piqué está en una etapa de su vida en la que las polémicas son parte de su cotidianidad. No contento con el gran escándalo que enfrenta con su ex pareja, Shakira, el ex jugador del FC Barcelona también suma conflictos en el mundo del deporte. Esto fue lo que hizo.



Cuando aún era jugador del equipo catalán, Piqué era uno de los hombres más odiados por el Espanyol, debido a las constantes críticas que el ex de Shakira hacía contra el humilde club español. Incluso, en una oportunidad, Piqué se atrevió a decir que su patrimonio era mucho más abultado que el del Espanyol y despertó el enojo de uno de sus jugadores.





Ante esta implacable declaración, uno de los máximos referentes ha decidido responderle a Gerard Piqué, en un programa de televisión. Se trata de Joselu, quien en “La resistencia” fue interrogado sobre los polémicos dichos del ex defensor español. El delantero ha querido molestar a Piqué diciendo que con todos los gastos que tiene, es evidente que hizo una gran fortuna. Informa Voces Críticas



Ante esta picante respuesta, el delantero del Espanyol fue muy aplaudido por el público presente. Además, Joselu agregó que prefería no hablar de cifras, porque no es su estilo, y que son muy pocas personas las que saben lo que él gana; diferenciándose de la polémica actitud de la pareja de Clara Chía Martí.

La elegancia de @JoseluMato9 respondiendo a Piqué. Qué barbaridad. pic.twitter.com/uBR4mZ5AFC — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 14, 2023





Para desgracia de Gerard Piqué, la respuesta de Joselu fue muy bien recibida por la audiencia y también por los muchos usuarios de redes sociales, quienes señalaron la humildad del delantero del Espanyol, muy distinta a la arrogancia que el ex defensor del FC Barcelona no ha dejado de exhibir.